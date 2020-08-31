  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Маррей: Я не так быстр, как раньше, но я смогу сосредоточиться на теннисе и конкурировать
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маррей: Я не так быстр, как раньше, но я смогу сосредоточиться на теннисе и конкурировать

Теннис
(1 голосов)

Маррей находится в приподнятом настроении перед стартом соревнований

Маррей: Я не так быстр, как раньше, но я смогу сосредоточиться на теннисе и конкурировать
Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей признался, что находится в приподнятом настроении перед стартом US Open. В матче первого круга турнира он встретится с японцем Йосито Нисиокой.

"Я нахожусь в приподнятом настроении. Очевидно, что в этом году турнир проходит при странных обстоятельствах. Нет фанатов, персонала.

Я проделал большой путь, чтобы вновь вернуться. Совсем скоро я выйду на корт на турнире "Большого шлема". И тогда я не буду думать о своей игре, волноваться о бедре. В последний раз такое было ещё на "Ролан Гаррос" в 2017 году. Да, я с тех пор принимал участие в турнирах "Большого шлема", но тогда на корте был словно не я.

Да, сейчас я не так быстр, как раньше. Но я смогу сосредоточиться на теннисе и конкурировать. Надеюсь, что смогу вытерпеть пятисетовый матч. Путь был тяжёлым, много взлётов и падений. Но я вернулся. Будет здорово выйти на корт и выиграть", — цитирует Маррея Tennis365.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...