Маррей: Я не так быстр, как раньше, но я смогу сосредоточиться на теннисе и конкурировать

Британский теннисист Энди Маррей признался, что находится в приподнятом настроении перед стартом US Open. В матче первого круга турнира он встретится с японцем Йосито Нисиокой.

"Я нахожусь в приподнятом настроении. Очевидно, что в этом году турнир проходит при странных обстоятельствах. Нет фанатов, персонала.

Я проделал большой путь, чтобы вновь вернуться. Совсем скоро я выйду на корт на турнире "Большого шлема". И тогда я не буду думать о своей игре, волноваться о бедре. В последний раз такое было ещё на "Ролан Гаррос" в 2017 году. Да, я с тех пор принимал участие в турнирах "Большого шлема", но тогда на корте был словно не я.

Да, сейчас я не так быстр, как раньше. Но я смогу сосредоточиться на теннисе и конкурировать. Надеюсь, что смогу вытерпеть пятисетовый матч. Путь был тяжёлым, много взлётов и падений. Но я вернулся. Будет здорово выйти на корт и выиграть", — цитирует Маррея Tennis365.