Ангелина Калинина уступила Каролине Плишковой в первом круге US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение в матче против лидера посева на Открытом чемпионате США.

US Open. Нью-Йорк. 31 августа

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия, 1) 4-6, 0-6

Поединок продолжался чуть больше часа. По ходу первого сета Калинина уступала 1-4, сравняла счет и имела два скрытых сетбола, но шансы на брейк не реализовала и проиграла в итоге 8 геймов подряд.

Ангелина Калинина во второй раз в карьере сыграла в основной сетке мэйджора. В 2018 году Калинина проиграла на US Open действующей чемпионке Слоан Стивенс.