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Леся Цуренко снялась с US Open

Теннис
(1 голосов)

Причина не называется

Леся Цуренко снялась с US Open
Новина українською

Украинскую теннисистку Лесю Цуренко в сетке Открытого чемпионата США заменила Арина Родионова.

Матч первого круга Леси Цуренко против американки Мэдисон Бренгл был запланирован на сегодня.

Согласно информации на официальном сайте, Бренгл в стартовом поединке сыграет против Арины Родионовой из Австралии, которая попала в основу из альтернативного списка.

Напомним, что в середине месяца Цуренко досрочно завершила борьбу на турнире в Праге.

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В статье: Леся Цуренко
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