Леся Цуренко снялась с US Open

Украинскую теннисистку Лесю Цуренко в сетке Открытого чемпионата США заменила Арина Родионова.

Матч первого круга Леси Цуренко против американки Мэдисон Бренгл был запланирован на сегодня.

Согласно информации на официальном сайте, Бренгл в стартовом поединке сыграет против Арины Родионовой из Австралии, которая попала в основу из альтернативного списка.

Напомним, что в середине месяца Цуренко досрочно завершила борьбу на турнире в Праге.