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Леся Цуренко снялась с US Open
Причина не называется
Украинскую теннисистку Лесю Цуренко в сетке Открытого чемпионата США заменила Арина Родионова.
Матч первого круга Леси Цуренко против американки Мэдисон Бренгл был запланирован на сегодня.
Согласно информации на официальном сайте, Бренгл в стартовом поединке сыграет против Арины Родионовой из Австралии, которая попала в основу из альтернативного списка.
Напомним, что в середине месяца Цуренко досрочно завершила борьбу на турнире в Праге.
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Источник:Большой теннис Украины
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