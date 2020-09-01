Костюк разбила россиянку в первом раунде US Open

В первом раунде Открытого чемпионата США Марта Костюк всего за 61 минуту разгромила бывшую 10-ю ракетку мира Дарью Касаткину – 6:1, 6:2.

Костюк в дебютном матче в основной сетке US Open подала 2 эйса, реализовала 6 из 8 брейк-поинтов, совершила 21 виннерс и допустила 21 невынужденную ошибку.

Победа над Касаткиной стала для Костюк первой в основной сетке Шлема с января 2018 года, когда киевлянка добралась до третьего раунда на Australian Open.

За повторение личного рекорда на Шлемах Марта Костюк сыграет с 31-й сеяной Анастасией Севастовой, которая в первом круге справилась с Коко Гауфф (6:3, 5:7, 6:4).