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Костюк разбила россиянку в первом раунде US Open

Теннис
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Блестящий старт Марты в Нью-Йорке.

Костюк разбила россиянку в первом раунде US Open
Новина українською

В первом раунде Открытого чемпионата США Марта Костюк всего за 61 минуту разгромила бывшую 10-ю ракетку мира Дарью Касаткину – 6:1, 6:2.

Костюк в дебютном матче в основной сетке US Open подала 2 эйса, реализовала 6 из 8 брейк-поинтов, совершила 21 виннерс и допустила 21 невынужденную ошибку.

Победа над Касаткиной стала для Костюк первой в основной сетке Шлема с января 2018 года, когда киевлянка добралась до третьего раунда на Australian Open.

За повторение личного рекорда на Шлемах Марта Костюк сыграет с 31-й сеяной Анастасией Севастовой, которая в первом круге справилась с Коко Гауфф (6:3, 5:7, 6:4).

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В статье: Марта Костюк Дарья Касаткина US Open-2020
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