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Козлова и Бондаренко прошли во второй раунд US Open, Завацкая выбыла

Теннис
(1 голосов)

Две украинки идут дальше.

Козлова и Бондаренко прошли во второй раунд US Open, Завацкая выбыла
Новина українською

Екатерина Козлова повторила личный рекорд на US Open, обыграв в первом раунде американку Уитни Осигве (6:3, 7:5). Теннисистка из Николаева прервала серию из четырех поражений на турнирах Большого шлема.

Екатерина Бондаренко в волевом стиле разобралась с Александрой Киик (3:6, 6:3, 6:1) и выиграла свой первый матч на Шлемах с января 2018 года. На US Open теннисистка из Кривого Рога до сегодняшнего дня в последний раз побеждала 4 года назад.

У Катарины Завацкой дебют на Шлемах не удался – 20-летняя украинка за 1 час и 10 минут разгромно проиграла 11-й сеяной Елене Рыбакиной (3:6, 0:6).

Козлова во втором раунде US Open сыграет с обладательницей 8-го номера посева Петрой Мартич, а Бондаренко проверит свои силы на фоне титулованной Петры Квитовой.

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В статье: Катерина Бондаренко Катерина Козлова Катарина Завацкая US Open-2020
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