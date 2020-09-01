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Драматичный старт Ястремской на US Open. ВИДЕО
Обзор матча первого раунда US Open между Даяной Ястремской и Астрой Шарма (6:3, 6:7, 7:6).
Следующей соперницей Даяны Ястремской в Нью-Йорке станет американка Мэдисон Бренгл.
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