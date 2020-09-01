Украинки установили национальный рекорд на US Open

Впервые в истории во втором раунде Открытого чемпионата США сыграют сразу четыре представительницы Украины, сообщает портал «Большой теннис Украины».

Даяна Ястремская в первом круге обыграла Астру Шарма (6:3, 6:7, 7:6), Марта Костюк разбила Дарью Касаткину (6:1, 6:2), Екатерина Козлова была сильнее Уитни Осигве (6:3, 7:5), а Екатерина Бондаренко на характере прошла Александру Киик (3:6, 6:3, 6:1).

Преодолеть барьер первого раунда не удалось только Ангелине Калининой и Катарине Завацкой, а Леся Цуренко снялась с US Open из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина пропускает US Open из-за сложной эпидемиологической ситуации в США.