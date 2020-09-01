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Джокович оформил разгромную победу на старте US Open

Теннис
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Первая ракетка мира легко идет дальше.

Джокович оформил разгромную победу на старте US Open
Новина українською

В первом раунде Открытого чемпионата США Новаку Джоковичу понадобилось менее двух часов, чтобы разгромить 109-ю ракетку мира Дамира Джумхура (6:1, 6:4, 6:1).

Лидер мирового рейтинга на пути к 24-й победе подряд подал 5 эйсов, сделал 5 двойных ошибок, выиграл 73% очков с первой подачи, реализовал 6 из 18 брейк-поинтов и отдал один гейм на своей подаче. Также в активе Джоковича 32 виннерса против 24 у соперника.

Во втором раунде US Open соперником Новака Джоковича станет британец Кайл Эдмунд.

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В статье: Новак Джокович US Open-2020
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