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Мощный старт Костюк на US Open. ВИДЕО
Лучшие моменты матча между Мартой Костюк и Дарьей Касаткиной (6:1, 6:2).
Марта Костюк во втором круге Открытого чемпионата США встретится с Анастасией Севастовой.
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