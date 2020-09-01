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В первый день US Open проиграла только одна сеяная теннисистка

Теннис
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Фавориты избежали потерь.

В первый день US Open проиграла только одна сеяная теннисистка
Новина українською

На старте Открытого чемпионата США в верхней половине женской турнирной сетки преодолеть барьер первого круга не смогла только 32-я сеяная Ребекка Петерсон, которую в двух сетах огорчила Кирстен Флипкенс (6:7, 4:6).

Среди топ-теннисисток наибольшие проблемы с выходом во второй раунд возникли у чемпионки US Open 2018 года Наоми Осаки – японке пришлось играть решающий сет в противостоянии с Мисаки Дои (6:2, 5:7, 6:2).

Анжелик Кербер, побеждавшая на US Open в 2016 году, в первом раунде справилась с Айлой Томлянович (6:4, 6:4).

Петра Квитова на пути к матчу с Екатериной Козловой легко разбила румынку Ирину-Камелию Бегу – 6:3, 6:2.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на US Open Даяна Ястремская в трех сетах вырвала победу над австралийкой.

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В статье: Анжелик Кербер Наоми Осака US Open-2020
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