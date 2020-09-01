Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как Козлова и Бондаренко побеждали в 1-м раунде US Open. ВИДЕО
Обзоры успешных матчей украинок.
Екатерина Бондаренко – Александра Киик – 3:6, 6:3, 6:1
Екатерина Козлова – Уитни Осигве – 6:3, 7:5
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