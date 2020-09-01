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Джокович отреагировал на выход во второй круг US Open
Серб отметил высокий уровень игры Джумхура
Серб Новак Джокович прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата США. На старте соревнований он победил Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины со счётом 6:1, 6:4, 6:1.
"Он один из самых быстрых игроков в туре. Дамир выполнил несколько по-настоящему отличных ударов. До середины второго сета игра была равной. Я очень рад, что смог взять ту партию, а затем заиграл сильнее на пару уровней.
На минувшей неделе у меня возникли трудности в полуфинале и финале, но затем у меня были 48 часов. Это не так много, но всё равно достаточно для восстановления. Сегодня я хорошо себя чувствовал на корте. Позитивный момент турниров "Большого шлема" в том, что играешь раз в два дня, так что у тебя есть день на восстановление. Я постараюсь использовать это время, чтобы собраться с силами к следующей встрече", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.
Следующим соперником Новака будет британец Кайл Эдмунд.
"У него прекрасная подача и форхенд, два мощных оружия. Я провёл несколько отличных матчей с ним, непростой четырёхсетовый поединок на Уимблдоне. Он не испытывает сильного давления на большой арене, ему даже нравятся подобные вызовы", — сказал Джокович.