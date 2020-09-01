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Осака: Не принимаю плохих решений, потому что нет зрителей на трибунах
Осака призналась, что часто пытается развлечь публику
Двукратная победительница турниров "Большого шлема" японка Наоми Осака призналась, что решила отказаться от эффектных действий на корте в связи с отсутствием зрителей на трибунах Открытого чемпионата США.
"Когда на трибунах есть зрители, я иногда делаю некоторые вещи, потому что хочу развлечь людей, хотя это может оказаться и не лучшим решением. Так как сейчас зрителей на трибунах нет, я не принимаю плохих решений. Было бы здорово увидеть здесь Монфиса. Интересно, что бы он сделал", — приводит слова Осаки WTA Insider.
Французский теннисист Гаэль Монфис принял решение пропустить US Open. Осака в первом круге обыграла соотечественницу Мисаки Дои со счётом 6:2, 5:7, 6:2 и встретится с итальянкой Камилой Джорджи.