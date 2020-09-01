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Осака: Не принимаю плохих решений, потому что нет зрителей на трибунах

Теннис
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Осака призналась, что часто пытается развлечь публику

Осака: Не принимаю плохих решений, потому что нет зрителей на трибунах
Новина українською

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" японка Наоми Осака призналась, что решила отказаться от эффектных действий на корте в связи с отсутствием зрителей на трибунах Открытого чемпионата США.

"Когда на трибунах есть зрители, я иногда делаю некоторые вещи, потому что хочу развлечь людей, хотя это может оказаться и не лучшим решением. Так как сейчас зрителей на трибунах нет, я не принимаю плохих решений. Было бы здорово увидеть здесь Монфиса. Интересно, что бы он сделал", — приводит слова Осаки WTA Insider.

Французский теннисист Гаэль Монфис принял решение пропустить US Open. Осака в первом круге обыграла соотечественницу Мисаки Дои со счётом 6:2, 5:7, 6:2 и встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

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В статье: Наоми Осака
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