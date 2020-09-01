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Осаку беспокоила травма во время матча с Дои

Теннис
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Теннисистка рассказала обо всех трудностях

Осаку беспокоила травма во время матча с Дои
Новина українською

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" японка Наоми Осака оценила своё состояние после выхода во второй круг Открытого чемпионата США. На минувшей неделе бывшая первая ракетка мира дошла до финала турнира в Нью-Йорке, но на поединок за титул не вышла из-за травмы. В первом круге US Open Наоми в трёх сетах обыграла соотечественницу Мисаки Дои.

"В физическом плане я могла бы чувствовать себя лучше. Но не могу жаловаться, потому что выиграла матч. Состояние ноги относительно хорошее. Я немного ощущала боль. В ходе матча мне стало немного хуже. В большей части матча я с этим справлялась.

Поединок получился длинным, но я этого и ожидала из-за нервов, свойственных игре в первом раунде. К тому же мне досталась непростая соперница. Я знала, что существует вероятность очень долгого матча", — цитирует Осаку Reuters.

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В статье: Наоми Осака
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