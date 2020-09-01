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У Карлы Суарес-Наварро обнаружен рак

Теннис
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Теннисистка объявила о завершении карьеры

У Карлы Суарес-Наварро обнаружен рак
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Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро призналась в жутком диагнозе — у 31-летней уроженки Лас-Пальмаса обнаружена болезнь Ходжкина.

"Мне предстоит сражение с суровой реальностью. Принимаю этот вызов и попытаюсь справиться при помощи врачей. Всегда с позитивом смотрю на любые невзгоды.

На протяжении карьеры я всегда была терпелива и уверена в себе. Попробую вновь проявить эти качества, пусть передо мной и не самый простой соперник", — написала спортсменка на своей странице в "Твиттере".

По словам теннисистки, ей потребуется не менее полугода химиотерапии.

В настоящее время Карла является 71-й ракеткой мира. В конце 2019 года она сообщила о завершении карьеры по итогам текущего сезона.

Лимфома Ходжкина, или лимфогранулематоз — злокачественная опухоль лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток Рид — Березовского — Штернберга. Частота возникновения заболевания — примерно 1/25 000 человек/год.

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В статье: Карла Суарес-Наварро
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