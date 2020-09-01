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Джокович недоволен количеством времени на выполнение подачи на US Open

Теннис
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Теннисисту было сделано замечание

Джокович недоволен количеством времени на выполнение подачи на US Open
Новина українською

Серб Новак Джокович в ходе матча с боснийцем Дамиром Джумхуром получил предупреждение за перебор времени на выполнение подачи. На US Open это правило соблюдается строже, чем на прошедшем "Мастерсе" в Нью-Йорке. Джокович после игры заявил, что его об этом не проинформировали, и сказал, что именно из-за подобных вещей он добивается изменений в теннисе.

"Да, я считаю это проблемой. Я был не в курсе. Никто не обратил на это моё внимание. Отсутствие коммуникации вновь беспокоит меня. Это по-настоящему меня расстраивает. Я не против, если кто-то свяжется с игроками и спросит наше мнение, потому что именно мы должны играть.

Такие правила серьёзно влияют на игру. Мы играем в определённом темпе, привыкли к нему на "Мастерсе", который закончился всего два дня назад. А два дня спустя у нас уже совершенно другое правило, а нам об этом даже не сказали. Я считаю это неприемлемым, это нечестно. Но, видимо, ничего не поделаешь. Я считаю, что нужно сначала обеспечить более эффективное общение, прежде чем менять правила", — цитирует Джоковича Tennis Head.

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В статье: Новак Джокович
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