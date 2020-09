Серена Уильямс стала рекордсменкой US Open по количеству побед

В первом раунде US Open Серена Уильямс за 1 час и 28 минут обыграла Кристи Ан (7:5, 6:3). Экс-первая ракетка мира подала 13 эйсов, сделала 4 брейка и совершила 28 виннерсов.

Победа над Ан стала для Уильямс-младшей 102-й на кортах Нью-Йорка, что позволило ей обойти Крис Эверт и стать самой успешной теннисисткой в истории Открытого чемпионата США.

HISTORY for @serenawilliams!



The most singles victories in #USOpen history. #TeamUSATennis pic.twitter.com/wcMoyjPKSo