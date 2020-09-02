  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена Уильямс стала рекордсменкой US Open по количеству побед
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена Уильямс стала рекордсменкой US Open по количеству побед

Теннис
(1 голосов)

Американка успешно стартовала на домашнем Шлеме.

Серена Уильямс стала рекордсменкой US Open по количеству побед
Новина українською

В первом раунде US Open Серена Уильямс за 1 час и 28 минут обыграла Кристи Ан (7:5, 6:3). Экс-первая ракетка мира подала 13 эйсов, сделала 4 брейка и совершила 28 виннерсов.

Победа над Ан стала для Уильямс-младшей 102-й на кортах Нью-Йорка, что позволило ей обойти Крис Эверт и стать самой успешной теннисисткой в истории Открытого чемпионата США.

Шестикратная чемпионка US Open во втором раунде сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серена Уильямс US Open-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...