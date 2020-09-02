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Бондаренко: Не планировала выступать после 30 лет

Теннис
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Украинка высказалась о своем старте на US Open.

Бондаренко: Не планировала выступать после 30 лет
Новина українською

В первом раунде Открытого чемпионата США Екатерина Бондаренко спустя 15 лет после дебюта на турнире в волевом стиле обыграла Александру Киик (3:6, 6:3, 6:1) и вышла на 8-ю сеяную Петру Мартич.

"В первом сете сказалось волнение, поэтому немного терялась на корте. Временами просто не могла понять, что нужно делать. Во второй партии сказала себе, что буду бороться за каждый мяч, причем стараться затягивать розыгрыши, чтобы разбегаться и почувствовать свой ритм. Постепенно, гейм за геймом, я нащупала привычный собственный уровень, чего оказалось достаточно, чтобы обыграть американку.

Следующий матч? Мартич мне хорошо знакома, мы неоднократно с ней встречались, в том числе на Ролан Гаррос-2017, где я ей уступила. Чтобы побеждать хорватку, необходимо играть активно, в атакующем стиле, и тогда все получится.

Признаюсь, я не планировала выступать после 30-ти, да еще и после рождения двоих детей. Впрочем, меня одолевают приятные ощущения в данный момент, потому что удается играть на хорошем уровне. Любовь к теннису не позволяет мне просто так завершить карьеру", - сказала Бондаренко.

Второй матч Екатерины Бондаренко на US Open состоится сегодня в 18:00 по киевскому времени.

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В статье: Катерина Бондаренко US Open-2020
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Источник:
Xsport.ua
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