US Open. Четыре украинки сегодня проведут матчи второго раунда

Впервые в истории до второго раунда на Открытом чемпионате США добрались четыре теннисистки из Украины – Даяна Ястремская, Марта Костюк, Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко.

Ястремская за повторение личного рекорда на US Open сыграет с американкой Мэдисон Бренгл. Матч пройдет 5-м запуском на арене Луи Армстронга (не ранее 02:00 по Киеву).

Костюк во втором круге встретится с 31-й сеяной Анастасией Севастовой. Эта игра пройдет 3-м запуском на корте №12 (не ранее 21:30).

Козлова в 19:00 по киевскому времени на арене имени Артура Эша сыграет с 6-й ракеткой US Open Мартой Костюк.

Наконец, Бондаренко в 18:00 по Киеву на корте №17 первым запуском сыграет с Петрой Мартич, которая на US Open посеяна под 8-м номером.