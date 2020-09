Винус Уильямс впервые проиграла в 1-м раунде US Open

Двукратная чемпионка US Open накануне стала рекордсменкой турнира по количеству выступлений в основной сетке. Винус Уильямс дебютировала на турнире в 1997 году и 22 раза стартовала на домашнем Шлеме.

Tonight, Venus Williams breaks Martina Navratilova’s Open Era record for U.S. Open appearances with her 22nd. Venus, who is 21-0 in U.S. Open first round, can become the third woman in her 40s to win a U.S. Open singles match and the first since Renée Richards in 1980. (Getty) pic.twitter.com/T1viqisWdA