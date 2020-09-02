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Четыре украинских теннисистки попали в список участниц Ролан Гаррос

Теннис
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И все в основную сетку

Четыре украинских теннисистки попали в список участниц Ролан Гаррос
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали заявочные списки игроков.

В женском одиночном разряде в основной сетке заявлены украинки Элина Свитолина (5), Даяна Ястремская (25), Катерина Козлова (95) и Катарина Завацкая (104).

Напомним, что Ролан Гаррос-2020 пройдет с 27 сентября по 11 октября.

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В статье: Элина Свитолина Катерина Козлова Даяна Ястремская Ролан Гаррос Катарина Завацкая
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