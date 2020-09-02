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Четыре украинских теннисистки попали в список участниц Ролан Гаррос
И все в основную сетку
Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали заявочные списки игроков.
В женском одиночном разряде в основной сетке заявлены украинки Элина Свитолина (5), Даяна Ястремская (25), Катерина Козлова (95) и Катарина Завацкая (104).
Напомним, что Ролан Гаррос-2020 пройдет с 27 сентября по 11 октября.
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