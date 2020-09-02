  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Анжелик Кербер с трудом обыграла 109-ю ракетку мира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анжелик Кербер с трудом обыграла 109-ю ракетку мира

Теннис
(1 голосов)

Матч длился около двух часов

Анжелик Кербер с трудом обыграла 109-ю ракетку мира
Новина українською

Экс-первая ракетка мира из Германии Анжелика Кербер одержала вторую победу на US Open 2020. Ей удалось обыграть соотечественницу, Анну-Лену Фридзам.

US Open. Женщины

Анжелика Кербер - Анна-Лена Фридзам 6:3, 7:6 (8:6)

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минута. За это время Кербер совершила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Фридзам 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Анжелика сыграет с победительницей встречи Энн Ли (США) — Элисон Риске (США).

Открытый чемпионат США проходит с 31 августа по 14 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 53 400 000. Действующая чемпионка соревнований Бьянка Андрееску из Канады отказалась от защиты титула. Аналогичное решение принял и победитель US Open 2019 в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анжелик Кербер Анна-Лена Фридзам
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...