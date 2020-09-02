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Козлова уступила Квитовой во втором круге US Open

Теннис
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Теннисистки провели на корте около двух часов

Козлова уступила Квитовой во втором круге US Open
Новина українською

Украинская теннисистка терпит поражение после матча с шестой сеяной на американском "мэйджоре".

US Open. Нью-Йорк. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) - Петра Квитова (Чехия, 6) 6-7(3), 2-6

Теннисистки провели на корте 1 час и 40 минут. Козловой не удалось реализовать сетбол в затяжном десятом гейме первой партии, а на тай-брейке украинка выполнила 2 мини-брейка против 4 у чешки. Во втором сете Квитова сделала два брейка и довела встречу до победы.

Козлова уступила Квитовой во втором круге US Open - изображение 1

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В статье: Катерина Козлова US Open-2020
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