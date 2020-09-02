Козлова уступила Квитовой во втором круге US Open

Украинская теннисистка терпит поражение после матча с шестой сеяной на американском "мэйджоре".

US Open. Нью-Йорк. Второй круг

Катерина Козлова (Украина) - Петра Квитова (Чехия, 6) 6-7(3), 2-6

Теннисистки провели на корте 1 час и 40 минут. Козловой не удалось реализовать сетбол в затяжном десятом гейме первой партии, а на тай-брейке украинка выполнила 2 мини-брейка против 4 у чешки. Во втором сете Квитова сделала два брейка и довела встречу до победы.