Костюк вышла в третий круг на US Open и повторила личный рекорд

Во втором раунде Открытого чемпионата США Марта Костюк за 1 час и 23 минуты разобралась с 31-й сеяной Анастасией Севастовой (6:3, 7:6), которая на US Open за последние четыре года дважды доходила до четвертьфинала, а в 2018 году остановилась в шаге от решающего матча.

Переломный момент первого сета произошел при счете 2:2, когда Костюк отыграла двойной брейк-поинт, затем взяла гейм на приеме и без проблем дважды защитила свою подачу.

Второй сет Марта начала с семи упущенных брейк-поинтов, но эта локальная неудача никак не отобразилась на ее игре. Теннисистки уверенно держали свою подачу и дошли до тайбрейка – Костюк уступала 2:5, однако нашла в себе силы пойти вперед и переломить ход 13-го гейма. Два последних розыгрыша украинка выиграла после смелых атак с форхенда.

Marta Kostyuk is back in the third round of a Slam.



The 18yo Ukrainian defeats No.31 seed Anastasija Sevastova 63 76(5) and will face either Osaka or Giorgi. #USOpen



