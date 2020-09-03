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Костюк вышла в третий круг на US Open и повторила личный рекорд

Теннис
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Блестящая победа 18-летней украинки.

Костюк вышла в третий круг на US Open и повторила личный рекорд
Новина українською

Во втором раунде Открытого чемпионата США Марта Костюк за 1 час и 23 минуты разобралась с 31-й сеяной Анастасией Севастовой (6:3, 7:6), которая на US Open за последние четыре года дважды доходила до четвертьфинала, а в 2018 году остановилась в шаге от решающего матча.

Переломный момент первого сета произошел при счете 2:2, когда Костюк отыграла двойной брейк-поинт, затем взяла гейм на приеме и без проблем дважды защитила свою подачу.

Второй сет Марта начала с семи упущенных брейк-поинтов, но эта локальная неудача никак не отобразилась на ее игре. Теннисистки уверенно держали свою подачу и дошли до тайбрейка – Костюк уступала 2:5, однако нашла в себе силы пойти вперед и переломить ход 13-го гейма. Два последних розыгрыша украинка выиграла после смелых атак с форхенда.

Костюк во второй раз в карьере сыграет в третьем раунде на турнире Большого шлема. В 2018-м киевлянка в 15-летнем возрасте сенсационно добралась до этой стадии на Australian Open.

За выход в 1/8 финала американского Шлема Марта Костюк сыграет с 4-й сеяной Наоми Осакой, которая во втором круге разбила Камилу Джорджи (6:1, 6:2).

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В статье: Марта Костюк US Open-2020
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