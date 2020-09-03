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Ястремская проиграла американке и покинула US Open

Теннис
(1 голосов)

Не такого результата мы ждали.

Ястремская проиграла американке и покинула US Open
Новина українською

Даяна Ястремская считалась большим фаворитом матча второго раунда US Open против 84-й ракетки мира Мэдисон Бренгл, но в конце концов взяла у американки лишь 5 геймов (2:6, 3:6). Теннисистки провели на корте 1 час и 15 минут.

Ястремская провела один из худших матчей в карьере. Даяна не подала ни одного эйса, совершила 5 двойных ошибок, выиграла всего 44% очков с первой подачи и 25% со второй, а также отдала 6 геймов на своей подаче и допустила 43 невынужденных ошибки против всего 15 у Бренгл.

В Нью-Йорке Даяна Ястремская заработала 70 рейтинговых очков и 100 тысяч долларов призовых.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк вышла в третий раунд US Open.

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В статье: Даяна Ястремская US Open-2020
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