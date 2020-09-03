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Эффектная победа Костюк над Севастовой во 2-м раунде US Open. ВИДЕО
Марта Костюк со счетом 6:3, 7:6 обыграла Анастасию Севастову и во второй раз в карьере пробилась в третий раунд турнира Большого шлема.
Следующей соперницей Костюк в Нью-Йорке станет экс-первая ракетка мира Наоми Осака.
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