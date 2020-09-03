US Open. Джокович проиграл сет, но выиграл 25-й матч подряд

Новак Джокович во втором круге Открытого чемпионата США впервые в сезоне проиграл тайбрейк, что не помешало ему в четырех сетах обыграть 44-ю ракетку мира Кайла Эдмунда (6:7, 6:3, 6:4, 6:2). Матч продолжался 3 часа и 17 минут.

На пути к победе Джокович подал 16 эйсов и сделал 6 брейков при двух неудачных геймах на своей подаче. Также на счету серба 52 виннерса и 34 невынужденных ошибки.

Путевку в 1/8 финала US Open Джокович разыграет в матче с 28-м сеяным из Германии Яном-Леннардом Штруффом. На прошлой неделе лидер мирового рейтинга разгромил немца в четвертьфинале победного Мастерса в Нью-Йорке (6:3, 6:1).