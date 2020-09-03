  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. US Open. Плишкова проигрывает и прощается с мечтой о Шлеме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

US Open. Плишкова проигрывает и прощается с мечтой о Шлеме

Теннис
(1 голосов)

Открытый чемпионат США остался без лидера посева.

US Open. Плишкова проигрывает и прощается с мечтой о Шлеме
Новина українською

Во втором раунде US Open Каролина Плишкова сенсационно проиграла Каролин Гарсия (1:6, 6:7), которая спустя три года взяла реванш у чешки за поражение в четвертьфинале Ролан Гаррос.

Гарсия в первом сете сделала два брейка, а на своей подаче отыграла единственный брейк-поинт. Во второй партии Плишкова отыгралась со счета 2:4, затем на приеме не реализовала два сет-бола. На тайбрейке Гарсия взяла четыре очка на подаче соперницы и без проблем поставила точку в матче.

Плишкова впервые с Уимблдона 2017 года не смогла выйти в третий круг на турнире Большого шлема. На US Open Каролина в последний раз так рано зачехляла ракетку в 2015-м году, когда в первом раунде проиграла Анне Татишвили.

Каролин Гарсия после первой за три года победы над теннисисткой из топ-10 в третьем раунде US Open встретится с Дженнифер Брэйди.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Каролина Плишкова Каролин Гарсия US Open-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...