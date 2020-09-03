US Open. Плишкова проигрывает и прощается с мечтой о Шлеме

Во втором раунде US Open Каролина Плишкова сенсационно проиграла Каролин Гарсия (1:6, 6:7), которая спустя три года взяла реванш у чешки за поражение в четвертьфинале Ролан Гаррос.

Гарсия в первом сете сделала два брейка, а на своей подаче отыграла единственный брейк-поинт. Во второй партии Плишкова отыгралась со счета 2:4, затем на приеме не реализовала два сет-бола. На тайбрейке Гарсия взяла четыре очка на подаче соперницы и без проблем поставила точку в матче.

Плишкова впервые с Уимблдона 2017 года не смогла выйти в третий круг на турнире Большого шлема. На US Open Каролина в последний раз так рано зачехляла ракетку в 2015-м году, когда в первом раунде проиграла Анне Татишвили.

Каролин Гарсия после первой за три года победы над теннисисткой из топ-10 в третьем раунде US Open встретится с Дженнифер Брэйди.