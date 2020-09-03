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US Open. Сестры Киченок вылетели из парной сетки
Украинки не задержались в Нью-Йорке.
В первом раунде US Open Людмила и Надежда Киченок в двухчасовом противостоянии не справились с Хэйли Картер из США и бразильянкой Луизой Стефани (4:6, 7:5, 3:6).
Ключевым в матче стал брейк от Картер и Стефани в шестом гейме решающего сета. У Киченок оставались два шанса, чтобы вернуть свою подачу, но украинки до конца матча больше не заработали ни одного брейк-поинта.
За выступление в парном разряде US Open сестры Киченок заработали 30 тысяч долларов. Рейтинговые очки в парной сетке на американском Шлеме не разыгрываются.