US Open. Сестры Киченок вылетели из парной сетки

В первом раунде US Open Людмила и Надежда Киченок в двухчасовом противостоянии не справились с Хэйли Картер из США и бразильянкой Луизой Стефани (4:6, 7:5, 3:6).

Ключевым в матче стал брейк от Картер и Стефани в шестом гейме решающего сета. У Киченок оставались два шанса, чтобы вернуть свою подачу, но украинки до конца матча больше не заработали ни одного брейк-поинта.

За выступление в парном разряде US Open сестры Киченок заработали 30 тысяч долларов. Рейтинговые очки в парной сетке на американском Шлеме не разыгрываются.