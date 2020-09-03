  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. US Open. Сестры Киченок вылетели из парной сетки
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

US Open. Сестры Киченок вылетели из парной сетки

Теннис
(1 голосов)

Украинки не задержались в Нью-Йорке.

US Open. Сестры Киченок вылетели из парной сетки
Новина українською

В первом раунде US Open Людмила и Надежда Киченок в двухчасовом противостоянии не справились с Хэйли Картер из США и бразильянкой Луизой Стефани (4:6, 7:5, 3:6).

Ключевым в матче стал брейк от Картер и Стефани в шестом гейме решающего сета. У Киченок оставались два шанса, чтобы вернуть свою подачу, но украинки до конца матча больше не заработали ни одного брейк-поинта.

За выступление в парном разряде US Open сестры Киченок заработали 30 тысяч долларов. Рейтинговые очки в парной сетке на американском Шлеме не разыгрываются.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Надежда Киченок Людмила Киченок US Open-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...