Осака: Ничего не знаю о Костюк

Наоми Осака во втором раунде US Open разбила Камилу Джорджи (6:1, 6:2) и вышла на 18-летнюю украинку Марту Костюк, которая неожиданно переиграла Анастасию Севастову (6:3, 7:6).

"Костюк? Если честно, я практически ничего не знаю о своей следующей сопернице Мне стоит поискать информацию про нее. Сейчас так много молодых теннисисток. В общем, я не очень много о ней знаю", - сказала Осака на пресс-конференции после матча с Джорджи.

Победительница матча Осака – Костюк в 1/8 финала US Open сыграет с Магдой Линетт или Анетт Контавейт.