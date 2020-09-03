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Стаховский со скандалом покинул челленджер в Чехии
Первая ракетка Украины завершил борьбу в Остраве.
Во втором раунде турнира ATP Challenger Tour Сергей Стаховский не доиграл матч с немцем Матсом Мораингом. Украинец покинул корт в решающем сете при счете 1:6, 7:6, 0:4.
Стаховский снялся с матча из-за разногласий с главным судьей. При счете 0:3 арбитр допустил ошибку в пользу Мораинга. Спустя несколько розыгрышей Сергей снова вступил в спор с судьей, после которого собрал вещи и ушел с корта.
В Остраве Сергей Стаховский заработал 2180 евро призовых и 10 рейтинговых очков.
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