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Стаховский со скандалом покинул челленджер в Чехии

Теннис
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Первая ракетка Украины завершил борьбу в Остраве.

Стаховский со скандалом покинул челленджер в Чехии
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Во втором раунде турнира ATP Challenger Tour Сергей Стаховский не доиграл матч с немцем Матсом Мораингом. Украинец покинул корт в решающем сете при счете 1:6, 7:6, 0:4.

Стаховский снялся с матча из-за разногласий с главным судьей. При счете 0:3 арбитр допустил ошибку в пользу Мораинга. Спустя несколько розыгрышей Сергей снова вступил в спор с судьей, после которого собрал вещи и ушел с корта.

В Остраве Сергей Стаховский заработал 2180 евро призовых и 10 рейтинговых очков.

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В статье: Сергей Стаховский
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