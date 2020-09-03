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Джокович снял дом в США за 40 тысяч долларов

Теннис
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Серб проведет там весь турнир

Джокович снял дом в США за 40 тысяч долларов
Новина українською

17-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович снял частный дом на время Открытого чемпионата США. Это обошлось первой ракетке мира в $ 40 тыс. Новак прокомментировал это следующим образом:

"Как только у нас появилась возможность снять дом, мы сразу же ею воспользовались. Мы даже не раздумывали. Я рад, что мы так поступили. У каждого игрока была такая возможность. Это не привилегия топ-теннисистов или теннисисток. Каждый, кто хотел потратить деньги и жить в доме, мог это сделать. Знаю, что в итоге в домах живут лишь несколько человек, но это личный выбор каждого", — приводит слова Джоковича AP.

Перед стартом турнира Энди Маррей признался, что отказался от аренды частного дома из-за высокой цены. Британец назвал сумму "астрономической".

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В статье: Новак Джокович
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