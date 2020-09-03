Стаховский: В поражении сам виноват

В четверг, 3 сентября, на чешском "челленджере" в Остраве Сергей Стаховский в матче второго круга против немца Матса Мораинга, прекратил борьбу при счете 1:6, 7:6, 0:4.

"Что было, то было... В поражении сам виноват. Лучше надо было начинать третий сет. Так что разгонять конфликт из-за ошибки арбитра, у меня нет никакого желания".

Какие последствия могут ожидать вышечника?

"Я не хотел, чтобы они вообще были. Более того – попросил, чтобы дисциплинарные меры не коснулись чешского арбитра. Ошибаются все. Я с ним хорошо знаком, и в целом он высокой квалификации. И надо заметить, что он в начале своего пути, а я в конце..."

Супервайзер, спустившийся на корт, имел право пересмотреть видео? Это заняло бы меньше времени, чем затянувшаяся дискуссия между тобой и арбитром.

"Вышечник не помнил ход разыгранных мячей, поэтому не стал отменять свое решение. Поскольку он сомневался, что я прав, то не разрешил супервайзеру посмотреть видеозапись. Тот в свою очередь, не сидит у компьютера, и чтобы вмешаться, ему необходимо получить авторизацию от арбитра".

Почему ты не стал продолжать поединок, ведь очевидно, что судороги тебя не доставали?

"Перекипело. Я и так ушел от четырех матчболов во втором сете, цеплялся за каждый шанс в третьем, но мне откровенно не везло. И тут еще очевидная ошибка в ведении счета. Конечно, меня это просто добило. Сказал себе, что с меня хватит".

Мораинг, к слову, тоже забыл реальный счет?

"То ли забыл, то ли не хотел вспоминать. Впрочем, счет выставлял не он, поэтому претензий к сопернику у меня нет".