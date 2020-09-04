Серена Уильямс в 20-й раз пробилась в третий раунд на US Open

На домашнем Шлеме Серена Уильямс никогда не проигрывала ранее третьего раунда – 117-я ракетка мира Маргарита Гаспарян попыталась остановить американку, но смогла взять лишь 6 геймов (2:6, 4:6). Победный матч-бол Уильямс-младшая реализовала после 1 часа и 35 минут игры.

Матч с Гаспарян для Серены не стал легкой прогулкой – третья сеяная трижды теряла свою подачу, но шесть брейков и 27 виннерсов позволили ей избежать лишних проблем.

В четвертом раунде Серена Уильямс сыграет с 26-й сеяной Слоан Стивенс, которая на US Open брала титул в 2017 году. Победительница этого матча сыграет с Марией Саккари или Амандой Анисимовой.