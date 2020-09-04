Маррей проиграл канадцу и вылетел с US Open

Во втором раунде Открытого чемпионата США Энди Маррей в трех сетах уступил 15-му сеяному Феликсу Оже-Альяссиму (2:6, 3:6, 4:6). Это поражение стало для двукратного олимпийского чемпиона крупнейшим с 2014 года.

Оже-Альяссим на пути к статусной победе показал впечатляющий уровень тенниса – молодой канадец подал 24 эйса, сделал 52 виннерса (у Маррея только 9), организовал 4 брейка и не допустил на своей подаче ни одного брейк-поинта.

Маррей на третьем Шлеме подряд не смог дойти хотя бы до третьего раунда. До этого британец с 2008 по 2017 года на 37 мэйджорах подряд неизменно проходил два стартовых круга.

Следующим соперником Феликса Оже-Альяссима в Нью-Йорке станет победитель матча между Дэном Эвансом и Корентеном Муте.