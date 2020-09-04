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Сегодня Костюк в 3-м раунде US Open сыграет с Осакой

Теннис
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Украинка проведет главный матч в карьере.

Сегодня Костюк в 3-м раунде US Open сыграет с Осакой
Новина українською

Марта Костюк громко дебютировала на Открытом чемпионате США – в Нью-Йорке 18-летняя украинка разгромила бывшую 10-ю ракетку мира Дарью Касаткину (6:1, 6:2), а во втором раунде разобралась с полуфиналисткой US Open-2018 Анастасией Севастовой (6:3, 7:6) и повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема.

Взобраться на новую вершину Костюк попытается сегодня в поединке третьего раунда против бывшей первой ракетки мира и победительницы двух турниров Большого шлема Наоми Осаки. Этот матч начнется в 19:00 по киевскому времени и пройдет на центральной арене US Open – корте имени Артура Эша.

Костюк попытается впервые в карьере обыграть теннисистку из топ-10. В случае победы Марта после US Open, вероятней всего, дебютирует в топ-100 мирового рейтинга.

Матч Костюк – Осака на Открытом чемпионате США в прямом эфире покажет телеканал Евроспорт 1.

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В статье: Марта Костюк Наоми Осака US Open-2020
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