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В стиле Федерера: сумасшедший удар итальянца на US Open. ВИДЕО
Маттео Берреттини – автор главного хайлайта дня.
Полуфиналист US Open-2019 во втором раунде в трех сетах обыграл Уго Умбера (6:4, 6:4, 7:6). В концовке матча итальянец выдал вот такой шедевр:
Следующим соперником Маттео Берреттини в Нью-Йорке станет норвежец Каспер Рууд.
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