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В стиле Федерера: сумасшедший удар итальянца на US Open. ВИДЕО

Теннис
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Маттео Берреттини – автор главного хайлайта дня.

В стиле Федерера: сумасшедший удар итальянца на US Open. ВИДЕО
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Полуфиналист US Open-2019 во втором раунде в трех сетах обыграл Уго Умбера (6:4, 6:4, 7:6). В концовке матча итальянец выдал вот такой шедевр:

Следующим соперником Маттео Берреттини в Нью-Йорке станет норвежец Каспер Рууд.

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В статье: Маттео Берреттини US Open-2020
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