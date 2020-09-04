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Костюк уже играла в 3-м раунде Шлема против 4-й ракетки турнира. ВИДЕО
Надеемся, сегодня выступит получше.
Марта Костюк на US Open во второй раз в карьере дошла до третьего раунда на турнире Большого шлема. Сегодня она сыграет с 4-й сеяной Наоми Осакой.
Два года назад киевлянка в 15-летнем возрасте преодолела аналогичный путь на Australian Open, причем ее соперницей по 1/16 финала также была теннисистка с 4-м номером посева. Разумеется, речь о первой ракетке Украины Элины Свитолиной. Тот матч Костюк проиграла со счетом 2:6, 2:6.
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