Костюк уже играла в 3-м раунде Шлема против 4-й ракетки турнира. ВИДЕО

Марта Костюк на US Open во второй раз в карьере дошла до третьего раунда на турнире Большого шлема. Сегодня она сыграет с 4-й сеяной Наоми Осакой.

Два года назад киевлянка в 15-летнем возрасте преодолела аналогичный путь на Australian Open, причем ее соперницей по 1/16 финала также была теннисистка с 4-м номером посева. Разумеется, речь о первой ракетке Украины Элины Свитолиной. Тот матч Костюк проиграла со счетом 2:6, 2:6.