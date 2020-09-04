Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина получила диплом за исследование в области питания
Наша первая ракетка мира – разносторонний человек.
На своей странице в Instagram Элина Свитолина объявила о завершении важного этапа в жизни.
"Наконец после двух лет, многочасовых занятий, я закончила свое общее исследование и обучение питания и нутриотерапии. Это был незаменимый опыт, необходимый для любого человека", - написала украинка в Instagram.
Finally ???????????? after two years, many hours of reading and writing I finished my general Nutrition and Nutritherapy study ???? ???? ???? This was indispensable experience, which is essential for any person. ???? Наконец ???????????? после двух лет, многочасовых занятий , я закончила своё общее исследование и обучение питания и нутриотерапии ???? ???? ???? Это был незаменимый опыт, необходимый для любого человека. ????
Что касается тенниса, то Свитолина из-за пандемии коронавируса отказалась от выступления на US Open. Украинка должна вернуться на корт на крупном грунтовом турнире в Риме, а затем в планах Элины выступление на Ролан Гаррос.