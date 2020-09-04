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Свитолина получила диплом за исследование в области питания

Теннис
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Наша первая ракетка мира – разносторонний человек.

Свитолина получила диплом за исследование в области питания
Новина українською

На своей странице в Instagram Элина Свитолина объявила о завершении важного этапа в жизни.

"Наконец после двух лет, многочасовых занятий, я закончила свое общее исследование и обучение питания и нутриотерапии. Это был незаменимый опыт, необходимый для любого человека", - написала украинка в Instagram.

Что касается тенниса, то Свитолина из-за пандемии коронавируса отказалась от выступления на US Open. Украинка должна вернуться на корт на крупном грунтовом турнире в Риме, а затем в планах Элины выступление на Ролан Гаррос.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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