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Костюк – самая молодая участница третьего раунда US Open

Теннис
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Марте недавно исполнилось 18 лет.

Костюк – самая молодая участница третьего раунда US Open
Новина українською

Костюк с первой попытки дошла на US Open до третьего раунда и повторила личный рекорд на турнирах Большого шлема. В матчах с Дарьей Касаткиной и Анастасией Севастовой Марта не проиграла ни одного сета, а ее соперницей по 1/16 финала станет двукратная чемпионка Шлемов Наоми Осака.

В третий раунд US Open Костюк вышла в возрасте 18 лет и 76 дней. Она почти на год младше американки Аманды Анисимовой. Также в третий круг могут пробиться еще два тинейджера – Кэти Макнелли и Ига Свентек.

Попутно Костюк стала самой молодой участницей третьего раунда на US Open в истории Украины. Прежде этот статус удерживала Даяна Ястремская, которая в прошлом году дошла до этой стадии в 19-летнем возрасте.

Матч между Мартой Костюк и Наоми Осакой состоится сегодня на главном корте US Open в 19:00 по киевскому времени.

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В статье: Марта Костюк US Open-2020
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