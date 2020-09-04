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Джокович: На меня никак не влияет отсутствие Надаля и Федерера

Теннис
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Теннисист абсолютно спокоен

Джокович: На меня никак не влияет отсутствие Надаля и Федерера
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как на него влияет отсутствие испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера на US Open.

"На меня это никак не влияет. Но однозначно это оказало очень-очень большое влияние на турнир, потому что они легенды тенниса. Здесь по ним скучают. Помимо них и, наверное, Стэна, все здесь. Состав участников по-прежнему очень сильный", — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Напомним, впервые с 1999 года турнир "Большого шлема" проводится без участия Надаля и Федерера. Рафаэль отказался от защиты титула в США из-за неблагоприятной коронавирусной обстановки в стране, тогда как Роджер досрочно объявил о завершении сезона из-за травмы и вернётся на корт не раньше 2021 года.

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В статье: Новак Джокович
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