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На Мастерсе в Риме зрителям запретили посещать матчи
Турнир пройдет как и все остальные Мастерсы в этом году
Турнир категории "Мастерс" в Риме (Италия) пройдёт без зрителей, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, по протоколу турнира на трибунах могли присутствовать до 6400 зрителей. Сообщается, что региональные власти уведомили Федерацию тенниса Италии о том, что из-за угрозы распространения коронавируса присутствие зрителей на "Мастерсе" невозможно.
Напомним, турнир пройдёт с 14 по 21 сентября, заменив в календаре ATP-тура отменённые соревнования в Мадриде (Испания).
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