Марта Костюк в напряженной борьбе уступила Наоми Осаке в 1/16 финала US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла обыграть экс-первую ракетку мира Наоми Осаку. Обе спортсменки показали действительно хорошую игру.

В первом сете сильнее оказалась представительница Японии, а вот во втором уже наша теннисистка смогла дать бой: не позволила реализовать Наоми матчбол и сумела перевести игру на тай-брейк в котором оказалась сильнее.

В начале заключительного отрезка игры украинка вырвалась вперед, но спустя некоторое время победительница Australian Open-2019 сумела догнать украинку, а вскоре вышла вперед и выиграла этот напряженный матч.

US Open. 4 сентября

Наоми Осака - Марта Костюк 2:1( 6:3, 6:7(7), 6:2)

В 1/8 Осака сыграет с победительницей матча Линетт - Контавейт на этой неделе.

На данный момент японка занимает девятую строчку, а Костюк в свою очередь расположилась на 137 месте в рейтинге WTA