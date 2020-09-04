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Художник-кулинар испёк блин с портретом Новака Джоковича. ВИДЕО

Теннис
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И он не остался незамеченным

Художник-кулинар испёк блин с портретом Новака Джоковича. ВИДЕО
Новина українською

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович восторженно отреагировал на мастерство художника-кулинара, в ходе Открытого чемпионата США испекшего блин, на котором изображён портрет спортсмена.

"Это потрясающе! Отметьте художника, если знаете его имя", — написал Джокович на своей странице в "Инстаграме"..

На US Open Джокович уверенно вышел в третий круг, обыграв Давида Джумхура из Боснии и Герцеговины и британца Кайла Эдмунда. В матче за выход в 1/8 финала Новаку предстоит встретиться с немцем Ян-Леннардом Штруффом (28).

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В статье: Новак Джокович
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