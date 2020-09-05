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Наоми Осака: Мне даже страшно от того, на что Костюк будет способна в будущем

Теннис
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Приятные слова от титулованной японки

Наоми Осака: Мне даже страшно от того, на что Костюк будет способна в будущем
UA-Футбол
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Японская теннисистка, десятая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала матч 1/16 финала Открытого чемпионата США против украинки Марты Костюк. Ее слова цитирует Eurosport:

"Я понятия не имею, как смогла захватить контроль в третьем сете. Наверное, дело в опыте - она ​​еще очень молода, а я провела чуть больше таких матчей. Но она очень хорошо играла. Мне даже страшно от того, на что она будет способна в будущем.

Во втором сете у меня было много моментов, когда я не смогла использовать преимущество. Когда я повела, то стала играть пассивно, а она добавила, потому что она бесстрашная. Я жила прошлым. А в третьем настроилась на настоящее.

Сейчас я очень устала. Мне хочется в ванну со льдом, мне кажется, что я сейчас вырублюсь" - сказала она.

Напомним, что Марта Костюк проиграла Осаке в 1/6 финала Открытого чемпионата США.

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В статье: Марта Костюк Наоми Осака
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