Наоми Осака: Мне даже страшно от того, на что Костюк будет способна в будущем

Японская теннисистка, десятая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала матч 1/16 финала Открытого чемпионата США против украинки Марты Костюк. Ее слова цитирует Eurosport:

"Я понятия не имею, как смогла захватить контроль в третьем сете. Наверное, дело в опыте - она ​​еще очень молода, а я провела чуть больше таких матчей. Но она очень хорошо играла. Мне даже страшно от того, на что она будет способна в будущем.

Во втором сете у меня было много моментов, когда я не смогла использовать преимущество. Когда я повела, то стала играть пассивно, а она добавила, потому что она бесстрашная. Я жила прошлым. А в третьем настроилась на настоящее.

Сейчас я очень устала. Мне хочется в ванну со льдом, мне кажется, что я сейчас вырублюсь" - сказала она.