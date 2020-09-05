Джокович без особых проблем прошел в следующий раунд US Open

Сербский теннисист, первая рактека планеты Новак Джокович без проблем вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

На стадии третьего круга соревнований он в трех сетах победил немца Яна-Ленарда Штруфа (АТР №29).

Счет матча 3-0 (6-3; 6-3; 6-1) в пользу серба, на счету которого 4 подачи на вылет, 34 виннера и 5 двойных ошибок. У его соперника 8 эйсов, 23 виннера и 3 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Джокович сыграет против испанца Пабло Кареньо-Буста.