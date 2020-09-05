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Джокович без особых проблем прошел в следующий раунд US Open

Теннис
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Серб не замечает соперников

Джокович без особых проблем прошел в следующий раунд US Open
UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая рактека планеты Новак Джокович без проблем вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

На стадии третьего круга соревнований он в трех сетах победил немца Яна-Ленарда Штруфа (АТР №29).

Счет матча 3-0 (6-3; 6-3; 6-1) в пользу серба, на счету которого 4 подачи на вылет, 34 виннера и 5 двойных ошибок. У его соперника 8 эйсов, 23 виннера и 3 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Джокович сыграет против испанца Пабло Кареньо-Буста.

Напомним, что ранее Марта Костюк уступила на стадии 1/16 финала US Open.

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В статье: Новак Джокович US Open-2020
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