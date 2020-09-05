Марта Костюк: US Open - спасибо, я еще вернусь. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк после проигрыша на стадии 1/16 финала Открытого чемпионата США от японки Наоми Осаки (WTA №10) пообещала вернуться. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Спасибо, US Open, я еще вернусь"