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Марта Костюк: US Open - спасибо, я еще вернусь. Фото

Теннис
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Марта Костюк: US Open - спасибо, я еще вернусь. Фото
UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк после проигрыша на стадии 1/16 финала Открытого чемпионата США от японки Наоми Осаки (WTA №10) пообещала вернуться. Соответствующее обращение она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Спасибо, US Open, я еще вернусь"

Напомним, что ранее Осака прокомментировала победу над Костюк.

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В статье: Марта Костюк US Open-2020
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