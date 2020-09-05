Семикратный чемпион турниров Grand Slam: Физически Костюк готова побеждать на Больших Шлемах

Семикратный обладатель титулов турниров Большого Шлема Матс Виландер прокомментировал матч украинской теннисистки Марты Костюк в 1/16 финала Открытого чемпионата США против Наоми Осаки (WTA №10). Его слова цитирует Eurosport:

"Физически Костюк уже готова выигрывать турниры Большого Шлема, но психологически, как показал третий сет матча с Осакой, пока не готова.

Но Марта - невероятная спортсменка, мне нравится, что она не боится выходить к сетке. Для нее этот матч - идеальный, чтобы разобраться в себе и своей игре" - сказал он.