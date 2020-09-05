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Семикратный чемпион турниров Grand Slam: Физически Костюк готова побеждать на Больших Шлемах
Смелое заявление
Семикратный обладатель титулов турниров Большого Шлема Матс Виландер прокомментировал
"Физически Костюк уже готова выигрывать турниры Большого Шлема, но психологически, как показал третий сет матча с Осакой, пока не готова.
Но Марта - невероятная спортсменка, мне нравится, что она не боится выходить к сетке. Для нее этот матч - идеальный, чтобы разобраться в себе и своей игре" - сказал он.
Напомним, что ранее Осака
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