Новак Джокович: Я хорошо играл последние пару недель, много и качественно тренировался

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата США. Его слова цитирует официальной сайт АТР:

"Это была хорошая игра в моем исполнении, у меня получалось читать его подачу. Я нащупал свою игру сразу после первого сета, а дальше все было замечательно.

Я хорошо играл последние пару недель, много и качественно тренировался и сосредоточен на важных вещах. Также я поддерживал необходимый уровень готовности и просто надеялся на лучшее. Я уверен в своей игре и выхожу на матч с боевым настроением.

Пабло - тяжелый соперник, хоть и не обладает каким-то особым оружием. Он возвращает много мячей, так что я должен быть готов к большому количеству обменов на задней линии. Многое в этом матче будет зависеть от физики и психологии. Надеюсь, я сыграю в том же ключе, что и сегодня" - сказал он.