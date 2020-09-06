Серена Уильямс с боями выходит в четвертый круг US Open

Американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс (WTA №8) выходит в 1/8 финала Открытого чемпионата США. На стадии 1/16 она не без проблем победила свою соотечественницу Слоан Стивенс (WTA №39).

Счет матча 2-1 (2-6; 6-2; 6-2) в пользу победительницы поединка, в активе которой 12 подач на вылет, 29 виннеров и 3 двойные ошибки. У ее соперницы эйсы отсутствуют, 25 виннеров и 1 двойная ошибка.

В следующем раунде соревнований Серена Уильямс сыграет с представительницей Греции Марией Саккарри (WTA №22).